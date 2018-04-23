Ещё
Май и июнь: праздники и шестидневки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Май и июнь: праздники и шестидневки 

Мир24 4 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В связи с празднованием Дня весны и труда, Дня Победы и Дня России в мае и июне у россиян будет больше дней отдыха, при этом две рабочие недели окажутся шестидневными, напоминает телеканал «МИР 24».
В связи с празднованием Первомая выходные продлятся четыре дня — с воскресенья 29 апреля по среду 2 мая включительно. Перед этим будет рабочая шестидневка.
9 мая — День Победы, в этом году он приходится на среду, и рабочая неделя будет разбита на две части (7, 8 мая и 10, 11 мая). При этом предпраздничный рабочий день 8 мая будет короче на час.
В связи с празднованием 12 июня Дня России, который приходится на вторник, будет три выходных дня подряд — с воскресенья 10 июня по вторник 12 июня включительно. Предпраздничная неделя будет шестидневной.
9 мая в Москве на Красной площади пройдет Парад Победы. Ранее сообщалось, что техника, принимающая участие в параде, прибыла с тренировочной базы в подмосковном Алабине на временную площадку в столице на улице Нижние Мневники.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
По снегу и льду: на Северном полюсе прошел марафонский забег Приметы 23 апреля: по народному календарю – Руфов день Германию сразил солнечный удар
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение70
У россиян снова попросят денег223
Индия лишила Россию Су-57487
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги38
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском12
Видео
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение