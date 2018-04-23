Май и июнь: праздники и шестидневки

В связи с празднованием Дня весны и труда, Дня Победы и Дня России в мае и июне у россиян будет больше дней отдыха, при этом две рабочие недели окажутся шестидневными, напоминает телеканал «МИР 24».

В связи с празднованием Первомая выходные продлятся четыре дня — с воскресенья 29 апреля по среду 2 мая включительно. Перед этим будет рабочая шестидневка.

9 мая — День Победы, в этом году он приходится на среду, и рабочая неделя будет разбита на две части (7, 8 мая и 10, 11 мая). При этом предпраздничный рабочий день 8 мая будет короче на час.

В связи с празднованием 12 июня Дня России, который приходится на вторник, будет три выходных дня подряд — с воскресенья 10 июня по вторник 12 июня включительно. Предпраздничная неделя будет шестидневной.

9 мая в Москве на Красной площади пройдет Парад Победы. Ранее сообщалось, что техника, принимающая участие в параде, прибыла с тренировочной базы в подмосковном Алабине на временную площадку в столице на улице Нижние Мневники.

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