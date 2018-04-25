Ещё
Как будем отдыхать на майские праздники?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как будем отдыхать на майские праздники? 

АиФ Ростов 54 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Сколько дней в этом году будем отдыхать на Первомай и на День Победы?
Согласно производственному календарю, в мае 2018 года 20 рабочих дней (включая 1 сокращенный), два праздничных дня: 1 Мая (Праздник весны и труда) и 9 Мая (День Победы). А выходных дней — 11.
Из них четыре — это субботы: 5, 12,19 и 26 числа и ещё четыре — это воскресенья: 6,13, 20 и 27 числа. А к двум вышеупомянутым праздничным дням прибавляется ещё один выходной — в среду 2 мая. На эту дату день отдыха перенесён с 7 января.
Кроме того, выходным днём будет и понедельник 30 апреля.
Таким образом, Первомай получается длинным — четыре дня, начиная с воскресенья 29 апреля по среду 2 мая включительно.
Суббота же 28 апреля — рабочий день. Причём — полный, восьмичасовой, так как за ним следует обычный выходной.
А вот 8 мая — рабочий, но предпраздничный день, поэтому он будет на один час короче.
АиФ Ростов: последние новости
Заморозки ожидаются в Ростовской области Сколько стоит дача в Ростовской области? Правда, что в стране повысят подоходный налог?
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина взялась за российские корабли117
Захарова обвинила США в рейдерском захвате168
Россия доказала очередную ложь США408
Власти США проникли в резиденцию генконсула РФ137
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз24
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение