Как будем отдыхать на майские праздники?

Сколько дней в этом году будем отдыхать на Первомай и на День Победы?

Согласно производственному календарю, в мае 2018 года 20 рабочих дней (включая 1 сокращенный), два праздничных дня: 1 Мая (Праздник весны и труда) и 9 Мая (День Победы). А выходных дней — 11.

Из них четыре — это субботы: 5, 12,19 и 26 числа и ещё четыре — это воскресенья: 6,13, 20 и 27 числа. А к двум вышеупомянутым праздничным дням прибавляется ещё один выходной — в среду 2 мая. На эту дату день отдыха перенесён с 7 января.

Кроме того, выходным днём будет и понедельник 30 апреля.

Таким образом, Первомай получается длинным — четыре дня, начиная с воскресенья 29 апреля по среду 2 мая включительно.

Суббота же 28 апреля — рабочий день. Причём — полный, восьмичасовой, так как за ним следует обычный выходной.

А вот 8 мая — рабочий, но предпраздничный день, поэтому он будет на один час короче.