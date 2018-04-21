Ещё
МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение 

ТВ Центр 6 часов назад
Фото: ТВ Центр
Синоптики прогнозируют в Московской области штормовой ветер до 25 метров в секунду и дождь с мокрым снегом. Уже к вечеру резко похолодает, а ночью не исключают заморозков. На дорогах возможен гололёд, отмечает МЧС.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter призвал горожан быть предельно внимательными.
МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15:00 и порывах ветра до 25 м/с. Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями. Службы спасения приведены в полную готовность.
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.
ТВ Центр: последние новости
В Москве стартовал парад трамваев Птенец кудрявого пеликана родился в Московском зоопарке Движение транспорта в Москве ограничат в связи с подготовкой к Параду Победы
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шторм накроет всю Москву за час38
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство43
Скончалась Нина Дорошина201
ФСБ предотвратила теракты в России321
«Надо положить конец санкциям»47
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение