Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной

После праздничных выходных будет два рабочих дня —3 и 4 мая.

В связи с празднованием Дня Победы 9 мая, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет. Праздничный выходной разделит рабочую неделю на две части.