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Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной
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Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной 

Говорит Москва 41 минуту назад
После праздничных выходных будет два рабочих дня —3 и 4 мая.
В связи с празднованием Дня Победы 9 мая, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет. Праздничный выходной разделит рабочую неделю на две части.
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