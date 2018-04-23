В Башкирии уровни рек вновь начали повышаться

По состоянию на понедельник, 23 апреля, в Башкирии вновь начал расти уровень рек. Гидрометеорологи следят за ситуацией на водных объектах республики.

За сутки незначительно повысился уровень рек Белая в Стерлитамаке и в Уфе , а также реки Дема в деревне Бочкарева. Но высота воды там далека от критической.

Вода выше поймы стоит в Октябрьском, уровень реки Ик поднялся до 195 сантиметров и начал падать. Река Белая в районе Андреевки также вышла из берегов, но становится менее полноводной с каждым днем.

— Также высокий уровень реки Быстрый Танып в деревне Алтаево. Вода поднялась до отметки 725 сантиметров, незначительно падает, — сообщает сервис «Паводок 2.0».