В Башкирии прибывает вода в крупных реках, Белая поднялась у г. Уфы и трёх сёл. Об этом сообщил Башгидромет. По данным гидропостов Башгидрометцентра, за сутки уровень воды в реке Белой у Уфы вырос на 5 см, у с. Старосубхангулово на 4, у Арского Камня на 13 см, у с. Андреевка — на 27. Максимальный подъем зафиксирован в реке Сим у п. Глуховский — на 31 см. Вода в Большом Инзере у с. Азово прибыла на 13 см, в Юрюзани у д. Чулпан — на 10 см, в Дёме у д. Бочкарёво на 8 см, в р. Усень у Туймазов — на 6. По мнению специалистов, подъем воды в больших реках и вторую волну паводка сдерживают похолодание, по ночам в республике будет держаться нулевая и минусовая температура.