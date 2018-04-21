Ещё
В Башкирии прибывает вода в крупных реках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии прибывает вода в крупных реках 

АиФ-Уфа 51 минуту назад
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии прибывает вода в крупных реках, Белая поднялась у г. Уфы и трёх сёл. Об этом сообщил Башгидромет. По данным гидропостов Башгидрометцентра, за сутки уровень воды в реке Белой у Уфы вырос на 5 см, у с. Старосубхангулово на 4, у Арского Камня на 13 см, у с. Андреевка — на 27. Максимальный подъем зафиксирован в реке Сим у п. Глуховский — на 31 см. Вода в Большом Инзере у с. Азово прибыла на 13 см, в Юрюзани у д. Чулпан — на 10 см, в Дёме у д. Бочкарёво на 8 см, в р. Усень у Туймазов — на 6. По мнению специалистов, подъем воды в больших реках и вторую волну паводка сдерживают похолодание, по ночам в республике будет держаться нулевая и минусовая температура.
АиФ-Уфа: последние новости
Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в выходные В школе Стерлитамака подросток ударил ножом девочку и поджог здание СК Башкирии возбудил два уголовных дела по факту ЧП в Стерлитамаке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей333
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство21
В Сети всплыли эротические фото Собчак138
Скончалась Нина Дорошина19
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни23
Видео
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
03:56
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шоу-бизнес
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение