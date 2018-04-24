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Половодье в Башкирии: реки идут на убыль
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Половодье в Башкирии: реки идут на убыль 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
За минувшие сутки в Башкирии реки показали снижение уровней. По данным гидрологов Башгидромета, Белая в Стерлитамаке понизилась на четыре сантиметра, а в Уфе — на 11. Уфа на пункте наблюдения в микрорайоне Шакша снизилась на 15 сантиметров. А Дёма в районе деревни Бочкарёво, наоборот, немного «подросла» — стала выше на 6 сантиметров.
— В каждой из трёх водных артерий Уфы на 3,6 метра уровень воды ниже, чем в прошлом году. Однозначно, даже среднестатистического половодья в этом году не будет. В ближайшие дни синоптики обещают снег с дождём. Возможно, из-за этого уровень воды в реках немного повысится. Но такого роста, который угрожал бы подтоплению домов, не будет, — сказал на утреннем совещании в мэрии 24 апреля глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
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