Половодье в Башкирии: реки идут на убыль 

За минувшие сутки в Башкирии реки показали снижение уровней. По данным гидрологов Башгидромета, Белая в Стерлитамаке понизилась на четыре сантиметра, а в Уфе — на 11. Уфа на пункте наблюдения в микрорайоне Шакша снизилась на 15 сантиметров. А Дёма в районе деревни Бочкарёво, наоборот, немного «подросла» — стала выше на 6 сантиметров.
— В каждой из трёх водных артерий Уфы на 3,6 метра уровень воды ниже, чем в прошлом году. Однозначно, даже среднестатистического половодья в этом году не будет. В ближайшие дни синоптики обещают снег с дождём. Возможно, из-за этого уровень воды в реках немного повысится. Но такого роста, который угрожал бы подтоплению домов, не будет, — сказал на утреннем совещании в мэрии 24 апреля глава администрации Уфы Ирек Ялалов.