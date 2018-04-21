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Синоптики обещали в Саратове пасмурную и прохладную погоду
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Синоптики обещали в Саратове пасмурную и прохладную погоду 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В ближайшие дни в Саратовской области будет прохладно, но сухо. Как сообщила «Новостям Саратова» ведущий специалист гидрометцентра области Лариса Васильева, по региону с северной части России пришел атмосферный вихрь с зоной пониженного давления в центре, и принес осадки, понижение температуры.
В выходные дожди сделают перерыв, но будет дуть северный ветер, скорость которого составит 6-11 м/с с порывами до 15 м/с.
В воскресенье, 22 апреля, ожидается поступление воздуха с Атлантики. Очередной циклон может принести небольшие и умеренные дожди. Ветер — западного направления, довольно крепкий, до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха в течение ночи составит +8…+13 градусов, а в Саратове около +9…+10 градусов. Днем синоптики прогнозируют на пару градусов выше.
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