Синоптики обещали в Саратове пасмурную и прохладную погоду

В ближайшие дни в Саратовской области будет прохладно, но сухо. Как сообщила «Новостям Саратова» ведущий специалист гидрометцентра области Лариса Васильева, по региону с северной части России пришел атмосферный вихрь с зоной пониженного давления в центре, и принес осадки, понижение температуры.

В выходные дожди сделают перерыв, но будет дуть северный ветер, скорость которого составит 6-11 м/с с порывами до 15 м/с.

В воскресенье, 22 апреля, ожидается поступление воздуха с Атлантики. Очередной циклон может принести небольшие и умеренные дожди. Ветер — западного направления, довольно крепкий, до 10-15 метров в секунду.