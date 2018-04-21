Жители Великого Новгорода спасаются от весенней воды

Размытые дороги, подтопленные приусадебные участки и дворы — и дожди не прекращаются, снег продолжает таять. В некоторые населенные пункты добраться можно только пешком — транспорт не проходит. А ремонт дорог можно будет начать не раньше, чем уйдет вода. Штаб по ликвидации последствий работает круглосуточно.

"Большая вода" не стала неожиданностью для жителей деревни Шероховичи Любытинского района. Нина Колоколова встретила ее во всеоружии — запаслась резиновыми сапогами и водой. А вот убрать вещи и продукты из подвала не успела — придется потом все сушить.

По официальным данным, в Новгородской области подтопило и размыло около сотни приусадебных участков, несколько домов, 21у дорогу. Больше всего пострадал Любытинский район. Дороги в отдельные деревни превратились в труднопреодолимые препятствия.

Отрезанной оказалась деревня Галицы, чтобы добраться, надо пройти по хлипкому мосту, машинам не проехать, пока люди ходят пешком.

С учетом непростой ситуации в Любытинском районе практически сразу ввели режим чрезвычайной ситуации. Штаб по ликвидации последствий подтоплений работает в круглосуточном режиме. Первоочередная задача — обеспечить людей всем необходимым.

Часть дорог Любытинского района восстановили сразу. Но в отдельных местах уровень воды еще высокий и к ремонтным работам приступать нельзя. Такая ситуация сейчас на улице Василия Иванова в Любытино . Движение здесь будет перекрыто до тех пор, пока вода не уйдет, и специалисты не оценят состояние дорожного полотна. А потом, скорее всего, этот трубопереезд будет модернизирован.

Специалисты не исключают, что это половодье — лишь первый этап прохождения паводка в Новгородской области. Активное таяние снега или обильные дожди могут принести еще немало проблем. Именно поэтому спасатели и власти сейчас внимательно следят за прогнозами синоптиков. Задача максимум — не допустить чрезвычайных ситуаций в Новгородской области.