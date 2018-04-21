Вода наступает: ростовчан предупредили об опасном повышении уровня Дона

Ростовский гидрометцентр сообщает, что в связи со сбросом паводковых вод в Цимлянском водохранилище и сильным ветром, с 21 по 23 апреля ожидается опасное повышение уровня Дона. Вода достигнет и превысит опасную отметку, что грозит неприятностями для жителей прибрежных территорий.

— Возможны подтопления объектов инфраструктуры, дорог, размыв берегов рек, нарушение жизнеобеспечения населения на участке от Азова до Старочеркасской, — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют не оставлять машины и детские коляски на берегу, не пытаться самостоятельно перебраться через затопленную территорию. Если ваш дом все-таки затопило, постарайтесь перевести детей, больных и пожилых людей в безопасное место. Не забудьте захватить с собой документы и ценные вещи.

В управлении по делам ГО И ЧС Ростова заверили, что спасатели со спецтехникой будут дежурить на участках наиболее вероятного затопления вплоть до отступления паводка.