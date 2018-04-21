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СМИ: пекинский аэропорт отменил в субботу 97 авиарейсов из-за дождей и грозы
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СМИ: пекинский аэропорт отменил в субботу 97 авиарейсов из-за дождей и грозы 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 21 апреля. /ТАСС/. Пекинский аэропорт Шоуду в субботу отменил 97 авиарейсов в связи с дождями и грозовым предупреждением. Об этом сообщила газета «Синьцзинбао» со ссылкой на администрацию воздушной гавани.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями, обусловленными дождями и грозами, сегодня в графике работы столичного аэропорта произойдут большие изменения, — отмечается в материале. — Регуляторы воздушного сообщения могут [дополнительно] проинформировать пассажиров об [изменениях] в авиарейсах".
Большая часть отмен коснулась внутренних рейсов. Вплоть до настоящего момента на график рейсов российской авиакомпании «Аэрофлот» погодные условия не повлияли.
Согласно первоначальному графику, 21 апреля воздушная гавань Пекина должна обслужить 1 тыс. 724 рейса, из которых ровно половина прибывает в столицу Китая.
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