СМИ: пекинский аэропорт отменил в субботу 97 авиарейсов из-за дождей и грозы

ПЕКИН, 21 апреля. / ТАСС /. Пекинский аэропорт Шоуду в субботу отменил 97 авиарейсов в связи с дождями и грозовым предупреждением. Об этом сообщила газета «Синьцзинбао» со ссылкой на администрацию воздушной гавани.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, обусловленными дождями и грозами, сегодня в графике работы столичного аэропорта произойдут большие изменения, — отмечается в материале. — Регуляторы воздушного сообщения могут [дополнительно] проинформировать пассажиров об [изменениях] в авиарейсах".

Большая часть отмен коснулась внутренних рейсов. Вплоть до настоящего момента на график рейсов российской авиакомпании «Аэрофлот» погодные условия не повлияли.