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Циклон из Скандинавии принёс на Орловщину непогоду
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Циклон из Скандинавии принёс на Орловщину непогоду 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
По прогнозам синоптиков Росгидромета, сегодня, 21 апреля, в Орловской области под влиянием глубокого циклона пройдут дожди.
Днём ожидается переменная облачность, местами по области осадки в виде дождя. Ветер западного направления 4-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составила 4-6 градусов тепла. Днём столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Атмосферное давление с утра 737 мм р/с, в течение дня существенно не изменится.
В Росгидрометцентре отметили, что похолодание и дожди принёс в Центральную Россию мощный Скандинавский циклон. В нескольких регионах объявлено штормовое предупреждение.
Сообщение Циклон из Скандинавии принёс на Орловщину непогоду появились сначала на РИА 57.
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