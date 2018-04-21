Циклон из Скандинавии принёс на Орловщину непогоду

По прогнозам синоптиков Росгидромета , сегодня, 21 апреля, в Орловской области под влиянием глубокого циклона пройдут дожди.

Днём ожидается переменная облачность, местами по области осадки в виде дождя. Ветер западного направления 4-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составила 4-6 градусов тепла. Днём столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Атмосферное давление с утра 737 мм р/с, в течение дня существенно не изменится.

В Росгидрометцентре отметили, что похолодание и дожди принёс в Центральную Россию мощный Скандинавский циклон. В нескольких регионах объявлено штормовое предупреждение.