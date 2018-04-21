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В Хабаровском крае тронулся Хор
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В Хабаровском крае тронулся Хор 

Хабаровский край сегодня 39 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
На 7 дней раньше обычного начался ледоход на реке Хор у посёлка Среднехорский в районе имени Лазо, с небольшими подъемами воды, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на МЧС по Хабаровскому краю.
На остальных реках края, как сообщает ведомство, существенных изменений в водном и ледовом режиме нет.
На Амуре у Хабаровска средний ледоход. Ожидается периодическое усиление интенсивности ледохода за счет смещения ледяных массивов со Среднего Амура. В ближайшие сутки ожидается усиление интенсивности ледохода за счет смещения ледяного массива со Среднего Амур (село Нижнеспасское).
Как ранее сообщало агентство, ледоход на Амуре у Хабаровска начался неделю назад.
Сейчас граница вскрытия Амура проходит в Нанайском районе. У села Малмыж наблюдаются подвижки льда, ниже по течению — ледостав. Интенсивность подъема уровней воды в пределах 20-32 см/сутки.
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