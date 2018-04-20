Упавшее дерево едва не убило двух школьниц в Подмосковье 

В подмосковном Долгопрудном дерево упало на детскую площадку и чуть не убило двух школьниц.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», девочки отделались легкими ушибами и ссадинами.
«Мы услышали, что что-то начало хрустеть. Мы думали, что это птицы. Я вижу, что падает дерево и начинаю кричать: «Осторожно, дерево падает!» Четыре человека, считая меня, быстро отбежали подальше. Эти две девочки, пока бежали, упали на асфальт. Если бы не провод, который висел над ними, то их бы уже не было», — рассказала свидетельница происшествия.
Дерево упало на детскую площадку недалеко от школы, где учатся дети. Очевидцы хотели вызвать «скорую», но девочки от помощи отказались.
Напомним, сильнейший ураган обрушился на Москву и Подмосковье 29 мая 2017 года. Скорость ветра в разных районах города достигала 22−32 метров в секунду. Стихия привела к человеческим жертвам. Были повалены более 27 тыс. деревьев, повреждены кровли более 240 жилых домов, почти 2 000 автомобилей, сорваны более 60 рекламных щитов и 135 опор наружного освещения.