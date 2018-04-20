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Ночью в Крыму ожидаются заморозки — МЧС
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Ночью в Крыму ожидаются заморозки — МЧС 

РИА Новости Крым 18 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. В Главке МЧС РФ по Крыму предупреждают о заморозках в ночь на 21 апреля.
"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ночью и утром 21 апреля в Крыму на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от 0 до 3 градусов мороза", — указывается в сообщении чрезвычайного ведомства.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, днем в субботу ожидается ветер до 12 м/с, а воздух прогреется до +18 градусов. В воскресенье синоптики обещают до +20 градусов.
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