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Возникшая в пятницу «неожиданная» магнитная буря стала самой сильной в году
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Возникшая в пятницу «неожиданная» магнитная буря стала самой сильной в году 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Активная фаза бури длится уже более пяти часов
Начавшаяся в пятницу утром магнитная буря усилилась и стала самой мощной с начала года, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Лебедева.
Ранее в лаборатории отмечали, что буря возникла неожиданно для астрономов. В середине дня она достигла второго второго уровня из пяти и продолжается уже более восьми часов
«До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедший в ночь на 19 марта, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2.5 часов. Для текущего шторма эта фаза уже длится пять часов и еще продолжается», — сообщается на сайте лаборатории.
Ученые отмечают, что из-за того, что данная буря происходит «вопреки прогнозу», предсказать ее продолжительность и максимальный балл затруднительно. Вместе с тем отмечается, что вероятнее всего буря уже достигла пика и в ближайшее время пойдет на спад.
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