В выходные ожидаются аномально холодные ночи

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, территория региона попадёт под влияние циклона. В воскресенье, 22 апреля, а также в понедельник, 23 апреля, на севере края может выпасть до 25-30 миллиметров осадков — 75% от месячной нормы апреля. В основном, это будет снег, но в Перми пройдёт и дождь.

Ночь на 21 апреля ожидается аномально холодной для второй половины апреля. В Перми минимальная температура — от -5 до -7°, на севере края — от -12 до -14°. Днём ожидается малооблачная погода без осадков (за исключением северных районов). Температура воздуха — от 0 до +2° на севере региона и от +5 до +7° на юге. В Перми максимальная температура днём 21 апреля не превысит +5°. Будет малооблачно и без осадков.

Ночь на 22 апреля тоже будет холодной. А утром на северо-западе края начнётся сильный мокрый снег при температуре около 0°. Днём зона осадков распространится на большую часть края. К вечеру высота снежного покрова увеличится на 10-15 сантиметров, ожидается сильное налипание снега на провода и деревья. В Перми сначала пойдёт мокрый снег, но во второй половине дня начнётся дождь. Температура воздуха повысится до +3°. На юге края будут идти дожди.