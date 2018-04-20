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В Тольятти на следующей неделе завершится отопительный сезон
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В Тольятти на следующей неделе завершится отопительный сезон 

ТРК Губерния 44 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
25 апреля в Тольятти заканчивается отопительный сезон, сообщает администрация города. Тепло отключат в жилых домах. В детских садах, школах и больницах подача тепла прекратится только по заявкам руководителей учреждений.
Фото: pixabay.com
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