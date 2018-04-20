Гейзер в Саратове объяснили самоуправством УК

По просьбам жильцов управляющие компании отключают дома от центрального отопления. Но порой при этом допускают серьезные технологические ошибки.

Саратовской области завершается отопительный сезон. Однако, несмотря на устойчивые положительные температуры окружающего воздуха, в некоторых многоквартирных домах областного центра до сих пор батареи огненные.

Компания «Т Плюс» предупреждает, что самовольные отключения отопления приводят к нарушению гидравлического режима тепловых сетей и, как следствие, к авариям.

Например, одна такая коммунальная авария произошла утром 20 апреля на ул. Навашина, где случился порыв теплотрассы с изливом кипятка на улицу. К счастью, никто при этом не пострадал. На данном участке теплопровода проводятся ремонтные работы.

В субботу 21 апреля отопительный сезон в областном центре и регионе будет завершен официально, на основании официального постановления органов местного самоуправления.