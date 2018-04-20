Гейзер в Саратове объяснили самоуправством УК 

По просьбам жильцов управляющие компании отключают дома от центрального отопления. Но порой при этом допускают серьезные технологические ошибки.
В Саратовской области завершается отопительный сезон. Однако, несмотря на устойчивые положительные температуры окружающего воздуха, в некоторых многоквартирных домах областного центра до сих пор батареи огненные.
Компания «Т Плюс» предупреждает, что самовольные отключения отопления приводят к нарушению гидравлического режима тепловых сетей и, как следствие, к авариям.
Например, одна такая коммунальная авария произошла утром 20 апреля на ул. Навашина, где случился порыв теплотрассы с изливом кипятка на улицу. К счастью, никто при этом не пострадал. На данном участке теплопровода проводятся ремонтные работы.
В субботу 21 апреля отопительный сезон в областном центре и регионе будет завершен официально, на основании официального постановления органов местного самоуправления.