Ещё
Гейзер в Саратове объяснили самоуправством УК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гейзер в Саратове объяснили самоуправством УК 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
По просьбам жильцов управляющие компании отключают дома от центрального отопления. Но порой при этом допускают серьезные технологические ошибки.
В Саратовской области завершается отопительный сезон. Однако, несмотря на устойчивые положительные температуры окружающего воздуха, в некоторых многоквартирных домах областного центра до сих пор батареи огненные.
Компания «Т Плюс» предупреждает, что самовольные отключения отопления приводят к нарушению гидравлического режима тепловых сетей и, как следствие, к авариям.
Например, одна такая коммунальная авария произошла утром 20 апреля на ул. Навашина, где случился порыв теплотрассы с изливом кипятка на улицу. К счастью, никто при этом не пострадал. На данном участке теплопровода проводятся ремонтные работы.
В субботу 21 апреля отопительный сезон в областном центре и регионе будет завершен официально, на основании официального постановления органов местного самоуправления.
Новости Саратова: последние новости
Саратов накроют дожди Густой туман накрыл Саратов до конца недели В Саратове завершился отопительный сезон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота278
Безопасность России оказалась под угрозой62
Боевики сдались после ударов ВКС РФ43
Шойгу выступил с заявлением по Сирии172
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора136
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение