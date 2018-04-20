Удмуртия в минуту: главные новости недели

Ижевск. Удмуртия . Рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги прошедшей пятидневки.

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Состояние бульвара:

В понедельник, 16 апреля, стало известно, что бульвар Гоголя в Ижевске не смог безболезненно перезимовать. Власти пообещали, что недочеты устранят до первого мая. Работы подрядчик будет вести за свой счет.

Пауза на производстве:

Во вторник в Ижевске приостановили производство «Лады Весты». Дело в том, что на автозавод вовремя не поступили комплектующие. Впрочем, цех возобновил работу уже к вечеру.

«Дорожный» сюрприз:

В среду Глава Удмуртии заявил, что подготовил сюрприз для ижевского градоначальника Юрия Тюрина Александр Бречалов не исключил возбуждения уголовных дел, связанных с дорожной отраслью.

Снос здания:

В Ижевске снесут здание театра имени Короленко. На его месте возведут центр удмуртской культуры. Строительство планируется начать весной следующего года, а открыть объект — к столетию удмуртской государственности.

О погоде:

Небольшое похолодание пришло в Удмуртию. В субботу осадков не ожидается. В воскресенье возможен мокрый снег. Днем столбики термометров не поднимутся выше +8 градусов по Цельсию.