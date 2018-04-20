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Удмуртия в минуту: главные новости недели
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Удмуртия в минуту: главные новости недели 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги прошедшей пятидневки.
Удмуртия в минуту: главные новости недели
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Состояние бульвара:
В понедельник, 16 апреля, стало известно, что бульвар Гоголя в Ижевске не смог безболезненно перезимовать. Власти пообещали, что недочеты устранят до первого мая. Работы подрядчик будет вести за свой счет.
Пауза на производстве:
Во вторник в Ижевске приостановили производство «Лады Весты». Дело в том, что на автозавод вовремя не поступили комплектующие. Впрочем, цех возобновил работу уже к вечеру.
«Дорожный» сюрприз:
В среду Глава Удмуртии заявил, что подготовил сюрприз для ижевского градоначальника Юрия Тюрина. Александр Бречалов не исключил возбуждения уголовных дел, связанных с дорожной отраслью.
Снос здания:
В Ижевске снесут здание театра имени Короленко. На его месте возведут центр удмуртской культуры. Строительство планируется начать весной следующего года, а открыть объект — к столетию удмуртской государственности.
О погоде:
Небольшое похолодание пришло в Удмуртию. В субботу осадков не ожидается. В воскресенье возможен мокрый снег. Днем столбики термометров не поднимутся выше +8 градусов по Цельсию.
ИА «Сусанин»: последние новости
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