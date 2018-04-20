Возникшая 20 апреля магнитная буря усилилась и стала самой масштабной с начала года

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Слабая магнитная буря, начавшаяся в пятницу утром, усилилась до средней и стала самой крупной с начала года. Об этом сообщается в пятницу на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

Слабая буря была зафиксирована в 06:00 мск в пятницу. Однако, как свидетельствуют данные лаборатории, к 09:00 мск буря усилилась до уровня средней. «Событие продолжается уже более восьми часов. До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедшей в ночь с 18 на 19 марта по московскому времени, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2,5 часов», — отмечают астрономы.

Текущая магнитная буря после усиления до уровня средней длится уже пять часов и на данный момент продолжается. «Сегодняшняя буря пока является самым крупным событием данного года за прошедшие четыре месяца», — добавили в ФИАН.

Буря оказалась «довольно неожиданной» для астрономов, возникнув вопреки всем прогнозам. Ученые объясняют это тем, что она произошла не из-за вспышек на Солнце, а из-за изменения скорости солнечного ветра, который не формирует излучения и наблюдается преимущественно путем прямых измерений через выведение космического аппарата на далекие орбиты и погружением его в потоки ветра. Данные о таких бурях поступают на Землю максимум за час до того, как потоки достигнут планеты, а предсказать возникновение таких бурь можно лишь с помощью теоретических моделей, которые иногда дают сбои.

Как сообщают астрономы, сейчас скорость окружающего Землю ветра составляет около 500 км/с, что почти в два раза выше, чем его скорость в последние дни (250-270 км/с). Температура повышена с 10 тыс. до почти 300 тыс. градусов, уточнили в ФИАН.

"Учитывая, что событие происходит в некотором смысле вопреки прогнозу,

предсказать, какого окончательного балла будет данное событие, и как долго оно продлится, трудно", — отметили астрономы, предположив, что буря, вероятно, уже достигла пика и должна пойти на спад в ближайшее время.