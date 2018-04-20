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Коммунальщики Хорошевки высадят во дворах района липу и клен
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Коммунальщики Хорошевки высадят во дворах района липу и клен 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В рамках общегородской программы «Миллион деревьев» несколько десятков деревьев высадят в семи дворах Хорошевки. Такие данные содержатся в утвержденном адресном перечне по озеленению столицы.
Как пояснила заместитель директора по благоустройству ГБУ «Жилищник района Хорошевский» Любовь Милушкина, всего по программе «Миллион деревьев» текущей весной в районе будет посажено 20 деревьев.
— Ель обыкновенную высадят на Хорошевском шоссе, 11 (2 дерева), на Хорошевском шоссе, 5, корпус 1 (2 дерева) и корпус 2 (3 дерева), на Ходынском бульваре, 19 (3 дерева), во 2-м Хорошевском проезде, 7б (2 дерева) и на Гризодубовой, 1, корпус 1 (2 дерева), — пояснила Милушкина.
Также на Хорошевском шоссе, 11 появится липа (1 дерево) и клен остролистный (2 дерева), а во 2-м Хорошевском проезде, 7а посадят черемуху обыкновенную (3 дерева).
Отметим, что посадки проходят под контролем специалистов. Осуществляются они только в подходящую для этого погоду, когда земля достаточно прогрелась и не ожидается заморозков. (то)
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