Коммунальщики Хорошевки высадят во дворах района липу и клен

В рамках общегородской программы «Миллион деревьев» несколько десятков деревьев высадят в семи дворах Хорошевки. Такие данные содержатся в утвержденном адресном перечне по озеленению столицы.

Как пояснила заместитель директора по благоустройству ГБУ «Жилищник района Хорошевский» Любовь Милушкина, всего по программе «Миллион деревьев» текущей весной в районе будет посажено 20 деревьев.

— Ель обыкновенную высадят на Хорошевском шоссе, 11 (2 дерева), на Хорошевском шоссе, 5, корпус 1 (2 дерева) и корпус 2 (3 дерева), на Ходынском бульваре, 19 (3 дерева), во 2-м Хорошевском проезде, 7б (2 дерева) и на Гризодубовой, 1, корпус 1 (2 дерева), — пояснила Милушкина.

Также на Хорошевском шоссе, 11 появится липа (1 дерево) и клен остролистный (2 дерева), а во 2-м Хорошевском проезде, 7а посадят черемуху обыкновенную (3 дерева).

Отметим, что посадки проходят под контролем специалистов. Осуществляются они только в подходящую для этого погоду, когда земля достаточно прогрелась и не ожидается заморозков. (то)