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Снег в Екатеринбурге будет идти до следующей недели
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Снег в Екатеринбурге будет идти до следующей недели 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Пятничный дождь в Екатеринбурге плавно перешел в снег. Все бы ничего, но за окном конец апреля. Город на непогоду отреагировал пробками в 8 баллов.
Как отмечают в свердловском гидрометцентре, снежный покров на открытых пространствах почти сошел, но сохраняется в лесной и горной зоне. А новый снегопад нам принес атмосферный фронт.
— В предстоящие выходные дни в большинстве районов области ожидается прохладная погода, без существенных осадков. Лишь в воскресенье 22 апреля в северных и западный районах области приближение циклона с Европейской территории России обозначится осадками в виде мокрого снега и дождя, — предают синоптики.
В начале следующей недели во власти циклона окажется весь Уральский регион. Дожди пройдут повсеместно. В середине недели погода ненадолго улучшится.
e1.ru: последние новости
Считаем расходы: в минувшем году один свердловчанин платил за коммуналку 2174 рубля в месяц В Екатеринбург на этой неделе придёт весна, но пока всего на один день В Екатеринбурге синоптики обещают снег с дождем
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