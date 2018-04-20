Снег в Екатеринбурге будет идти до следующей недели

Пятничный дождь в Екатеринбурге плавно перешел в снег. Все бы ничего, но за окном конец апреля. Город на непогоду отреагировал пробками в 8 баллов.

Как отмечают в свердловском гидрометцентре, снежный покров на открытых пространствах почти сошел, но сохраняется в лесной и горной зоне. А новый снегопад нам принес атмосферный фронт.

— В предстоящие выходные дни в большинстве районов области ожидается прохладная погода, без существенных осадков. Лишь в воскресенье 22 апреля в северных и западный районах области приближение циклона с Европейской территории России обозначится осадками в виде мокрого снега и дождя, — предают синоптики.

В начале следующей недели во власти циклона окажется весь Уральский регион. Дожди пройдут повсеместно. В середине недели погода ненадолго улучшится.