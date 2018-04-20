МЧС сообщило о шторме 21 апреля

Петербурге в субботу, 21 апреля, ожидается дождь, мокрый снег и усиление ветра, предупреждают в региональном ГУ МЧС . По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», утром и днем пройдет дождь, местами сильный, во второй половине дня в отдельных районах — с мокрым снегом. Ветер ночью юго-западный, западный, днем северо-западный, северный умеренный, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток — 6-8 градусов тепла.

«Машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов)», — напоминают спасатели.

В воскресенье, 22 апреля, будет облачная, днем с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные осадки. Днем преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В понедельник — без осадков. Температура воздуха ночью −2…-4 градуса, днем +6…+8 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

9 апреля в Петербурге стало самым теплым за последние 20 лет. Позже главный синоптик города Александр Колесов сообщал, что в Ленобласти апрель будет теплее нормы, однако во второй половине месяца ожидается небольшое похолодание. По его словам, средняя температура в регионе составит около 10-15 градусов тепла. После рекордного потепления температура воздуха резко снизится в 20-х числах апреля и «вернется к норме +4 градуса», говорил Колесов. В 2017 году последний снегопад сезона прошел 22 апреля.

По материалам «ДП».

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