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Противопаводковый штаб создан в Подмосковье
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Противопаводковый штаб создан в Подмосковье 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Противопаводковый штаб создан в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
"Для обеспечения безопасности Подмосковья во время паводка создан областной оперативный штаб. В муниципальных образованиях, а также на предприятиях ЖКХ и энергетического комплекса сформированы противопаводковые комиссии", — сообщил собеседник агентства.
Со ссылкой на Пестова представитель пресс-службы добавил, что для реагирования на возможные паводковые угрозы в регионе сформирована объединенная группировка в составе более 46 тысяч человек, свыше 8 тысяч единиц спецтехники, в том числе более 300 плавсредств и 40 единиц авиации. В группировку входят сотрудники подмосковного МЧС, «Мособлпожспаса», правоохранительных структур и надзорных органов, муниципальных органов власти, предприятий энергетики и ЖКХ, а также добровольцы.
Утром в пятницу жителей Московской области с помощью СМС-сообщений предупредили об ожидаемом резком подъеме уровня воды в реках из-за прогнозируемых сильных дождей.
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