В Тяньцзине зарегистрировано уменьшение содержания в воздухе частиц PM2,5 в минувшие шесть месяцев

Тяньцзинь , 20 апреля / Синьхуа / — В Тяньцзине — городе центрального подчинения на севере Китая , зарегистрировано значительное сокращение содержания в воздухе взвешенных частиц PM2,5 за последние шесть месяцев, сообщили местные власти в пятницу.

Средняя концентрация в воздухе опасных для здоровья мелких твердых частиц PM2,5 в Тяньцзине упала до 63 мкг на кубометр в период с октября по март, сократившись на 33,7 процента в годовом выражении, сообщило городское Управление по охране окружающей среды.

За указанный период времени в городе было зарегистрировано 10 дней с тяжелым загрязнением воздуха /падение на 71,4 процента/.

Работник городского управления по охране окружающей среды Ян Юн отметил, что в Тяньцзине, который находится по соседству с Пекином, зарегистрированное качество воздуха было самым лучшим с тех пор как город начал проводить мониторинг содержания частиц PM2,5 в воздухе.

Улучшение качества воздуха стало возможным благодаря реализации ряда точечных мер, таких как содействие использованию новых источников энергии в отопительный сезон, мониторинг выбросов заводов и снос угольных котлов. -0-