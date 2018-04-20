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В Тяньцзине зарегистрировано уменьшение содержания в воздухе частиц PM2,5 в минувшие шесть месяцев
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В Тяньцзине зарегистрировано уменьшение содержания в воздухе частиц PM2,5 в минувшие шесть месяцев 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Тяньцзинь, 20 апреля /Синьхуа/ — В Тяньцзине — городе центрального подчинения на севере Китая, зарегистрировано значительное сокращение содержания в воздухе взвешенных частиц PM2,5 за последние шесть месяцев, сообщили местные власти в пятницу.
Средняя концентрация в воздухе опасных для здоровья мелких твердых частиц PM2,5 в Тяньцзине упала до 63 мкг на кубометр в период с октября по март, сократившись на 33,7 процента в годовом выражении, сообщило городское Управление по охране окружающей среды.
За указанный период времени в городе было зарегистрировано 10 дней с тяжелым загрязнением воздуха /падение на 71,4 процента/.
Работник городского управления по охране окружающей среды Ян Юн отметил, что в Тяньцзине, который находится по соседству с Пекином, зарегистрированное качество воздуха было самым лучшим с тех пор как город начал проводить мониторинг содержания частиц PM2,5 в воздухе.
Улучшение качества воздуха стало возможным благодаря реализации ряда точечных мер, таких как содействие использованию новых источников энергии в отопительный сезон, мониторинг выбросов заводов и снос угольных котлов. -0-
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