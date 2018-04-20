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Авиалесохрана предупредила о риске распространения лесных пожаров в 36 регионах страны
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Авиалесохрана предупредила о риске распространения лесных пожаров в 36 регионах страны 

ТАСС 38 минут назад
ТАСС, 20 апреля. Средняя и высокая пожароопасность прогнозируется в лесах 36 регионов России из-за погодных условий 21 и 22 апреля, сообщается в пятницу на сайте Авиалесохраны.
"На предстоящие выходные дни, 21 и 22 апреля, средняя и высокая пожарная опасность в лесах по условиям погоды прогнозируется в 36 субъектах Российской Федерации.
Причина возникновения лесных пожаров — человеческий фактор, а именно переходы в лес огня несанкционированных палов сухой травы с сопредельных с лесом территорий, неосторожное обращение населения с огнем в лесу", — уточнили в учреждении.
По данным Авиалесохраны, среди регионов Дальнего Востока и Сибири, где нет действующих лесных пожаров, но повышен риск их быстрого распространения, — Приморье, юг Якутии, юг, запад и восток Бурятии, юг Красноярского края и Иркутской области, север Хакасии. Также в зоне риска юг Кемеровской и Новосибирской областей, запад и юг Тувы, запад и юго-восток Республики Алтай, юг Омской области, запад, север и восток Алтайского края. На Урале под угрозой юг Челябинской области.
В Поволжье пожарные усилят внимание за центром и севером Саратовской области, югом и севером Оренбургской области, западом Татарстана, северной частью Нижегородской области, западной частью Кировской области и севером Марий Эл.
В Южном и Северо-Кавказском федеральном округах благоприятные для пожаров погодные условия будут в Крыму и Севастополе, Астраханской области, Калмыкии и на западе Краснодара. Также риск быстрого распространения пожаров будет повышен на юго-западе Ростовской области, в центре, на востоке и северо-востоке Волгоградской области и на северо-востоке и в центре Ставропольского края.
В Северо-Западном федеральном округе и центральной России специалисты Авиалесохраны обеспокоены погодными условиями на западе Псковской области, юге, западе и востоке Костромской области, востоке Смоленской области, юго-западе Московской области и севере Калужской области.
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