Авиалесохрана предупредила о риске распространения лесных пожаров в 36 регионах страны

ТАСС , 20 апреля. Средняя и высокая пожароопасность прогнозируется в лесах 36 регионов России из-за погодных условий 21 и 22 апреля, сообщается в пятницу на сайте Авиалесохраны.

"На предстоящие выходные дни, 21 и 22 апреля, средняя и высокая пожарная опасность в лесах по условиям погоды прогнозируется в 36 субъектах Российской Федерации.

Причина возникновения лесных пожаров — человеческий фактор, а именно переходы в лес огня несанкционированных палов сухой травы с сопредельных с лесом территорий, неосторожное обращение населения с огнем в лесу", — уточнили в учреждении.