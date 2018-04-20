Минус — это плюс. Переправа через Пур пока держится, но к межсезонью все готовы

На сегодняшний день на переправе через реку Пур работают две переправы — ледовая и понтонно-мостовая компании «Ямбургтранссервис». Сейчас температура воздуха в Пуровском районе стабильно минусовая — днем шесть, ночью до двенадцати градусов мороза. Поэтому в ближайшее время снятия переправ не ожидается.

Однако специалисты готовятся к этим событиям. При плюсовых температурах первой выходит из строя ледовая переправа. В прошлом году она закрылась 5 мая.

На межсезонье подготовлен четкий план действий. После снятия переправ перевозить людей будут суда на воздушных подушках. Перевозчик — Пурречфлот. У этой организации заключены соглашения со всеми основными пользователями переправы. Для жителей сформированы тарифы на услуги: с 5 до 8 утра и с 17 до 20 часов проезд на «подушке» будет стоить 200 рублей. В остальное время — 500 рублей. При этом льготные категории пассажиров будут перевозиться бесплатно. Есть договоренности и по организованным группам детей при отправке их на отдых, соревнования и т.д. Основные промышленные компании, работающие в регионе, также заключают с Пурречфлотом соглашения, по которым в период межсезонья перевозят работников.

Как сообщил глава поселка Уренгой Олег Якимов, глава района уже взял ситуацию на контроль. Проведены совещания с предпринимателями, которые будут обеспечивать территорию продуктами питания. Все они готовятся встретить половодье во всеоружии. Будет создан запас продуктов. За ценами намерены осуществлять контроль. По опыту прошлых сезонов, на основные товары стоимость в межсезонье не поднимается.

По словам Олега Якимова, за прошлый год жалоб на перевозчика от граждан практически не было. Время ожидания «подушки» составляло от 3 до 5 минут.