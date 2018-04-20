Уровень смертности в Ростовской области понизился на 4%

Статистика за первые два месяца текущего года радует позитивными тенденциями. Уровень смертности в Ростовской области понизился, и составил 9,5 тысяч человек. Это на 366 человек меньше цифр прошлого года. В донской столице наблюдается такая же тенденция, минус 0,4%. Естественная убыль населения в Ростове составила 230 человек, а в области 2,8 тысяч человек.

Рождаемость же за два месяца 2018 года немного понизилась, на 1,6%. В этом году в Ростовской области родилось 6,6 тысяч человек. В Ростове родилось 1,8 тысяч человек, это на 0,7% меньше чем в прошлом году.