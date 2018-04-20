Ещё
Уровень смертности в Ростовской области понизился на 4%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России начнут летать стоя
В России начнут летать стоя

Уровень смертности в Ростовской области понизился на 4% 

Деловое сообщество 1 час назад
Статистика за первые два месяца текущего года радует позитивными тенденциями. Уровень смертности в Ростовской области понизился, и составил 9,5 тысяч человек. Это на 366 человек меньше цифр прошлого года. В донской столице наблюдается такая же тенденция, минус 0,4%. Естественная убыль населения в Ростове составила 230 человек, а в области 2,8 тысяч человек.
Рождаемость же за два месяца 2018 года немного понизилась, на 1,6%. В этом году в Ростовской области родилось 6,6 тысяч человек. В Ростове родилось 1,8 тысяч человек, это на 0,7% меньше чем в прошлом году.
Деловое сообщество: последние новости
В Ростове у здания ФСБ устроили «похороны» Роскомнадзора из-за блокировки Telegram В Ростове банкоматы «Райффайзенбанк» массово отключены из-за неисправности В Ростове после проверок МЧС закрыли ТЦ «Мир»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей383
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора38
«Весь салон залит кровью»141
Путин инициировал важное совещание336
В России может резко подорожать сотовая связь84
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение