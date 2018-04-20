Ещё
Упрдор предупреждает водителей Ленобласти о густом тумане и сильном дожде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России начнут летать стоя
В России начнут летать стоя

Упрдор предупреждает водителей Ленобласти о густом тумане и сильном дожде 

Ivyborg.ru 1 час назад
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупреждает автомобилистов о том, что в субботу, 21 апреля, на территории Ленобласти ожидаются неблагоприятные погодные условия.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 апреля ночью местами на территории региона ожидается туман с видимостью 500 м и менее. Утром и днем местами прогнозируется сильный дождь, во второй половине дня в отдельных районах с мокрым снегом, местами усиление северо-западного, северного ветра порывами до 15-20 м/с.
В воскресенье, 22 апреля, в ночное время в большинстве районов Ленобласти ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха ночью по области составит -3…+2 градуса Цельсия, днем +3…+8. Ночью и утром на дорогах местами возможно образование гололедицы.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывает водителей при неблагоприятных погодных условиях соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными и внимательными, выбирать безопасный скоростной режим.
Ivyborg.ru: последние новости
МЧС: Большая вода подступает к домам в трёх районах Ленобласти Перепады температуры в Ленобласти будут критически опасны для метеозависимых людей В Гатчине в разгар дождя коммунальные службы моют дороги. Фото
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей383
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора38
«Весь салон залит кровью»141
Путин инициировал важное совещание336
В России может резко подорожать сотовая связь84
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение