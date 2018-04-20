Упрдор предупреждает водителей Ленобласти о густом тумане и сильном дожде

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупреждает автомобилистов о том, что в субботу, 21 апреля, на территории Ленобласти ожидаются неблагоприятные погодные условия.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 апреля ночью местами на территории региона ожидается туман с видимостью 500 м и менее. Утром и днем местами прогнозируется сильный дождь, во второй половине дня в отдельных районах с мокрым снегом, местами усиление северо-западного, северного ветра порывами до 15-20 м/с.

В воскресенье, 22 апреля, в ночное время в большинстве районов Ленобласти ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха ночью по области составит -3…+2 градуса Цельсия, днем +3…+8. Ночью и утром на дорогах местами возможно образование гололедицы.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывает водителей при неблагоприятных погодных условиях соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными и внимательными, выбирать безопасный скоростной режим.