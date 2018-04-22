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Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре и грозе
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Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре и грозе 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В предстоящую субботу, 21 апреля в российской столице будет дождливо и ветрено, передает НСН.
Как пишет РИА Новости, об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
По её словам, завтра днём в столице начнётся дождь. В отдельных районах мегаполиса ожидается гроза. Местами выпадет до 10 мм осадков, подчёркивает RT.
Между тем, накануне в Гидрометцентр России сообщили, что на территории Московского региона и всего Центрального федерального округа в предстоящие выходные прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Так, в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской и Рязанской областях ожидает дождь и мокрый снег, местами возможно образование сугробов высотой в 15 см.
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