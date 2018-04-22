Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре и грозе

В предстоящую субботу, 21 апреля в российской столице будет дождливо и ветрено, передает НСН.

По её словам, завтра днём в столице начнётся дождь. В отдельных районах мегаполиса ожидается гроза. Местами выпадет до 10 мм осадков, подчёркивает RT.