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Синоптики предупредили жителей Свердловской области о непогоде
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Синоптики предупредили жителей Свердловской области о непогоде 

e1.ru 22 минуты назад
Фото: e1.ru
Свердловские синоптики предупреждают о непогоде. Они прогнозируют усиление ветра до 20 м/с на территории области, а на севере ожидается сильный мокрый снег. В Главном управлении МЧС попросили жителей области быть бдительными и соблюдать меры безопасности.
Сотрудники МЧС просят горожан при усилении ветра прекратить работы на открытом воздухе и на высоте, не оставлять открытыми окна и балконные двери. Кроме того, они просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию на дорогах, так как мокрый снег может осложнить дорожную ситуацию.
— Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий, — говорят в МЧС. — Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь прятаться, а также не паркуйте автомобили за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиям, под деревьями. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
Кроме того, спасатели предупреждают, что при сильном ветре смертельно опасно стоять под ЛЭП. Если возникают перепады напряжения, нужно немедленно обесточить все приборы в квартире, выдернуть вилки из розеток, чтобы при внезапном включении электричества не случился пожар.
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