В сочинских горах ночью выпало более 15 см снега

В ночь на 20 апреля за три дня до окончания горнолыжного сезона в горах Красной Поляны выпало 16 см снега. Об этом сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

«Готовятся к открытию трассы Южного и Северного склонов. В связи с погодными условиями и необходимостью проведения противолавинных мероприятий возможна задержка», — цитирует агентство «юга.ру» слова представителя пресс-службы курорта.

По прогнозам, днём 20 апреля температура воздуха на Роза Пик ‑3…‑2°C, на отметке 1600 метров будет 1-2°C, и около 8°C внизу.

Ранее в районе Красной Поляны 11 апреля из-за тёплой погоды досрочно открыли летний туристический сезон и запустили первые пешеходные маршруты.