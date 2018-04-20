Врач-аллерголог рассказала, какая пыльца чаще всего вызывает аллергию

Сезон пыления в столице уже открыт.

Аллерголог, кандидат медицинских наук Елена Анциферова рассказала корреспонденту «ВМ», пыльца какого дерева чаще всего вызывает аллергическую реакцию. — Уже практически закончили цветение орешник, ольха, ива. Началось активное цветение вяза. На подходе усиление пыления березы. Как раз к березовой пыльце чаще всего и бывает аллергия у чувствительных к цветению людей.

По словам Елены Анциферовой, сезон цветения этих ветроопыляемых растений приходится на самое начало весны, как только сходит снег. Строгой даты начала появления пыльцы в воздухе нет, все зависит от погоды, направления и силы ветров, от влажности и дождей. — Иногда люди видят, что в их месте проживания еще не зацвели весенние деревья и кусты и удивляются, почему у них уже начались симптомы поллиноза, — отметила аллерголог. — Поскольку пыльца рано цветущих растений очень маленькая и легкая, то ветер может приносить ее к нам из мест, где уже идет цветение. Известно, что пыльца может распространяться по воздуху на 100-200 километров. Кандидат медицинских наук также рассказала о симптомах аллергии.

— Попадая на слизистую оболочку, пыльца вызывает раздражение и аллергическую реакцию. Могут покраснеть глаза, начать слезиться и чесаться. Также может появится насморк, заложенность носа, кашель, обострение бронхиальной астмы. Реакция при попадании пыльцы может возникнуть и сразу, а может и через пару часов. Все индивидуально и зависит от чувствительности человека. При наличии поллиноза человек должен находиться под наблюдением аллерголога, — отметила Елена Анциферова. Тем не менее, меры предосторожности стоит обязательно предпринимать. Если есть возможность, то на улицу лучше не выходить.

— Либо закрывать волосы платком, бейсболкой, чтобы пыльца не попадала на них, на улице носить очки, уличную одежду дома прятать в шкаф или чехлы. Почаще умывать глаза, нос, дома принимать душ с головой. Комнату нужно проветривать в безветренную погоду, после дождя, а также рано утром или поздно вечером, когда воздух влажный и пыльцы меньше. Могут помочь специальные очистители воздуха, которые можно поставить дома. Кардинально вопрос может решить смена климата на пару недель, пока идет цветение в вашем регионе, — пояснила аллерголог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Холод, кофе, техника: необычные причины аллергии

Что такое аллергия и как с ней бороться в весенний сезон