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В Ижевске начали влажную уборку дорог
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В Ижевске начали влажную уборку дорог 

ИА «Сусанин» 40 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали влажную уборку дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мойку улиц центрального квадрата, где курсирует общественный транспорт, планируется провести в три этапа: первые два — влажная мойка простой водой, заключительный этап предполагает применение моющего средства, которое будут использовать в канун майских праздников.
На балансе ДРЭУ сейчас находится 9 поливомоечных машин.
«Сегодня на линию выехали четыре машины, — отметил Алексей Красноперов, — в понедельник количество машин увеличим до девяти. Раньше производили мойку только прибордюрной части, в этом году машины, проезжая колонной, охватывают всю проезжую часть».
Проведение таких работ стало возможно после того как ночью температура воздуха стала положительной.
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