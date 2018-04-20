В Ижевске начали влажную уборку дорог

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске начали влажную уборку дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мойку улиц центрального квадрата, где курсирует общественный транспорт, планируется провести в три этапа: первые два — влажная мойка простой водой, заключительный этап предполагает применение моющего средства, которое будут использовать в канун майских праздников.

На балансе ДРЭУ сейчас находится 9 поливомоечных машин.

«Сегодня на линию выехали четыре машины, — отметил Алексей Красноперов, — в понедельник количество машин увеличим до девяти. Раньше производили мойку только прибордюрной части, в этом году машины, проезжая колонной, охватывают всю проезжую часть».

Проведение таких работ стало возможно после того как ночью температура воздуха стала положительной.