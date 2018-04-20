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На Казань надвигаются дождь и снег
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На Казань надвигаются дождь и снег 

Казанский Портал 52 минуты назад
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Казань придут дожди и снег. Расстраиваться не нужно. К концу следующей недели в городе значительно потеплеет. В город придет приятная, почти летняя погода.
Утренний дождь, напоминающий брызги пульверизатора, пришелся бы кстати в жаркий день. Не сегодня. Несмотря на солнце, на улице холодно. Приходится надевать свитера и ждать потепления.
В предстоящие выходные казанцам обещают дожди. Зато чуть-чуть потеплеет — до +13 °C. Минусовая температура казанцев ждет только в ночь с субботы на воскресенье. Температура воздуха опустится до -5 °C.
Следующей ночью, с воскресенья на понедельник, будет идти снег. Только лепить снеговиков нет смысла. Они не выдержат конкуренции с дождем.
Весна вернется только к концу следующей недели. Воздух прогреется +16 °C.
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