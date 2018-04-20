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«Рекордные осадки и гололедица»: синоптики рассказали, когда Ярославль завалит снегом
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«Рекордные осадки и гололедица»: синоптики рассказали, когда Ярославль завалит снегом 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Мощные осадки обрушатся в ближайшие дни на регионы центральной части России. В субботу в эпицентре может оказаться Ярославская область.
— А в воскресенье вихрь испортит погоду практически на всей европейской территории страны, — прогнозируют специалисты центра «Фобос». — К вечеру субботы дожди могут перейти в снег.
Завтра в Ярославле станет заметно прохладнее — днём будет около +10 °C, а ночью — около +5 °C. В воскресенье будет ещё холоднее: днём около +3 °C, а ночью — около -2 °C. А дождь превратится в мокрый снег.
— Осадки будут обильными, — предупреждают синоптики. — За выходные их может выпасть рекордное количество. Такая непогода будет способствовать выходу рек из берегов.
К утру понедельника станет еще холоднее. Дело даже может дойти до заморозков.
— Стоит быть особенно осторожными — коварная гололедица может спровоцировать рост аварийности на дорогах, — предупреждают метеорологи.
Но похолодание в Ярославль придёт ненадолго. Уже на следующей неделе снова начнёт теплеть. Причём довольно резко. На Первомай синоптики обещают жаркую и солнечную погоду.
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