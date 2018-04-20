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Югру ожидает мокрый снег и колебания температуры
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Югру ожидает мокрый снег и колебания температуры 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют на выходные осадки смешанного характера различной интенсивности, местами гололедные явления.
В выходные дни 21 и 22 апреля ожидается неординарный характер погоды: колебания температуры, осадки смешанного характера различной интенсивности, гололёд.
На большей части Ханты-Мансийского автономного округа ожидаются осадки в виде мокрого снега различной интенсивности. В отдельных районах возможны гололедные явления. Ветер переменных направлений 5-10 м/с, временами ожидаются порывы до 12-17 м/с.
Температура воздуха 21-22 апреля ночью -6, -11 ºС, местами -12, -17 ºС, днем 0, +5 ºС, местами -1, -6 ºС.
В управлении МЧС предупреждают: «Уважаемые участники дорожного движения, при движении на транспорте по автодорогам будьте бдительны и осторожны, соблюдайте правила дорожного движения, учитывайте фактические погодные условия».
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