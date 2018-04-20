Югру ожидает мокрый снег и колебания температуры

Синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют на выходные осадки смешанного характера различной интенсивности, местами гололедные явления.

В выходные дни 21 и 22 апреля ожидается неординарный характер погоды: колебания температуры, осадки смешанного характера различной интенсивности, гололёд.

На большей части Ханты-Мансийского автономного округа ожидаются осадки в виде мокрого снега различной интенсивности. В отдельных районах возможны гололедные явления. Ветер переменных направлений 5-10 м/с, временами ожидаются порывы до 12-17 м/с.

Температура воздуха 21-22 апреля ночью -6, -11 ºС, местами -12, -17 ºС, днем 0, +5 ºС, местами -1, -6 ºС.