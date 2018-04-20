Отопительный сезон завершится в Оренбурге 23 апреля 

Постановление об установлении срока окончания отопительного периода 2017-2018 годов подписано в администрации Оренбурга в пятницу, 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно документу, срок окончания отопительного сезона установлен на 23 апреля. Это связано с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха выше + 8 °C в течение 5 дней подряд. С этого дня теплоснабжающие организации города завершат отпуск тепловой энергии.
Всего по Оренбургской области за зимний отопительный сезон произошло 33 аварии, 25 из которых — по водоснабжению. В 2017 году на развитие коммунальной инфраструктуры области региональные власти выделили около 300 млн рублей. На эти средства коммунальщики проложили более 21 км сетей: почти 16 водопроводных и свыше 6 теплотрасс.