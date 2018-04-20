Жителей Подмосковья предупредили о росте уровня воды в реках по СМС

Утром в пятницу жителей Московской области с помощью СМС-сообщений предупредили об ожидаемом резком подъеме уровня воды в реках из-за сильных дождей.

Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выпадением обильных осадков подъем уровня воды ожидается с интенсивностью более 50 сантиметров за 12 часов.

Росгидромет : в Московской области 20-21 апреля в связи с выпадением обильных осадков ожидается резкий подъем уровня воды в реках. Следите за новостями. Будьте осторожны! Телефон: 01, 101, 112», — говорится в сообщении.

Синоптики ранее сообщали, что в Подмосковье норма по осадкам за апрель оказалась перевыполнена. Так, на метеостанции в Черустях этот показатель равен 37 миллиметрам при норме в 36 миллиметров.