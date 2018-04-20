Снегоуборщики Кольцово очистили 116 футбольных полей

Работа Кольцово в минувшем осенне-зимнем сезоне ни разу не останавливалась из-за снега или льда. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Для поддержания эксплуатационной годности аэродрома, уборки снега и борьбы с гололедом было задействовано 17 единиц спецтехники — плужно-щеточные машины, роторы, автогрейдеры, погрузчик, трактор. Было убрано и вывезено с перронов и рулежных дорожек более 65 500 кубических метров снега — на четверть меньше, чем в предыдущем сезоне.

Площадь очищаемых искусственных покрытий составила около 827 тысяч квадратных метров, что эквивалентно площади порядка 116 футбольных полей. Аэродромной службой было израсходовано 174 тонны антигололедного реагента.

"Уборка аэродромной инфраструктуры проводится в круглосуточном режиме. При первых же признаках снегопада техника переходит в «патрульный» режим очистки, поддерживая чистоту взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, мест стоянок и перрона независимо от времени суток", — добавили в пресс-службе Кольцово.