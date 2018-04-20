Ещё
Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре и грозе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин инициировал важное совещание
Путин инициировал важное совещание

Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре и грозе 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В предстоящую субботу, 21 апреля в российской столице будет дождливо и ветрено. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
По её словам, завтра днём в столице начнётся дождь. В отдельных районах мегаполиса ожидается гроза. Местами выпадет до 10 мм осадков, подчёркивает RT.
Между тем, накануне в Гидрометцентр России сообщили, что на территории Московского региона и всего Центрального федерального округа в предстоящие выходные прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Так, в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской и Рязанской областях ожидает дождь и мокрый снег, местами возможно образование сугробов высотой в 15 см, отмечает Газета.ру.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Из-за тумана рейсы в Москву приземляются на запасные аэродромы Синоптики: В конце апреля коммунальщикам столицы придётся убирать сугробы Москва встала в 9-балльных пробках
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание184
Турция вывела золотой запас из США199
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть29
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300307
Первый легальный бордель открывается в России352
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
06:37
«Весь салон залит кровью»
Происшествия Статьи
03:45
Глава МИД Австрии провела встречу в Москве
Европа Политика
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение