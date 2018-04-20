Ещё
Барнаульский парк «Солнечный ветер» готовится к открытию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин инициировал важное совещание
Путин инициировал важное совещание

Барнаульский парк «Солнечный ветер» готовится к открытию 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Барнаульский парк «Солнечный ветер» готовится к открытию, которое намечено на 1 мая.
Руководство пригласило дизайнеров, которые помогли сотрудникам «освежить» несколько аттракционов. Летом будут установлены еще две новые конструкции, а также обновлен ландшафт.
На открытии парка посетителей ждут концертные и игровые программы, шоу мыльных пузырей, различные конкурсы и розыгрыши. Мероприятие начнется в 10 часов утра.
В парке отмечают, что стоимость билетов на аттракционы не изменилась с прошлого года.
АиФ — Алтай: последние новости
В Барнауле назвали самые необычные капризы природы апреля за 50 лет С территории Алтайского края выводят подразделения МЧС из других регионов В Барнауле школьнице плеснули в лицо химической жидкостью
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание192
Турция вывела золотой запас из США199
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть30
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300308
Первый легальный бордель открывается в России354
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
06:37
«Весь салон залит кровью»
Происшествия Статьи
03:45
Глава МИД Австрии провела встречу в Москве
Европа Политика
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение