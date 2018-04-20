Барнаульский парк «Солнечный ветер» готовится к открытию

Барнаульский парк «Солнечный ветер» готовится к открытию, которое намечено на 1 мая.

Руководство пригласило дизайнеров, которые помогли сотрудникам «освежить» несколько аттракционов. Летом будут установлены еще две новые конструкции, а также обновлен ландшафт.

На открытии парка посетителей ждут концертные и игровые программы, шоу мыльных пузырей, различные конкурсы и розыгрыши. Мероприятие начнется в 10 часов утра.

В парке отмечают, что стоимость билетов на аттракционы не изменилась с прошлого года.