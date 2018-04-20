Русалки и урожай: 20 апреля по народному календарю — Акулинин день

России 20 апреля по народному календарю празднуют Акулинин (или Акилин) день. Считалось, что просыпаются русалки, сообщает «МИР 24».

В этот день на Руси женщины приносили к водоемам платья или ткани, чтобы нимфы их не трогали. Также 20 апреля можно было определит погоду на такое же число в сентябре. Если она 20 апреля будет теплой, значит — таким будет и 20 сентября.

В Акулинин день узнавали и будущий урожай. Считалось, если пойдет дождь, то будет хороший урожай пшеницы. Также была и другая примета: если небо звездное, можно ждать много грибов и ягод.

Кроме того, в этот день православные вспоминают мучеников Руфина и Акилину и с ними 200 воинов, которые пострадали в 310 году в городе Синопе на Черном море при императоре Максимиане.

Отметим, на Руси часто ориентировались на народные приметы при определении погоды. Так, считалось, что они помогают узнать о будущем урожае и провести земледельческие работы.

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