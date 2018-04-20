Фобос: Пятница в столице станет последним погожим днем на этой неделе

«Уже в субботу на погоду столичного региона начнет оказывать влияние атлантический циклон. Ночью облаков станет больше, местами пройдут небольшие дожди. Под утро в столице плюс 5-7, в области — плюс 3-6. Днем облачно, временами дождь, плюс 16-18 в центре, 13-16 в области. Усилится юго-западный до 6-11 м/с. Давление будет активно падать, к вечеру достигнет 730 мм рт. ст. В ночь на воскресенье по территории столичного региона пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега. Ночью 2-4 тепла в городе, 0— плюс 5 в области, днем соответственно плюс 4-6 и плюс 2-7», — сказал представитель центра погоды.

По данным синоптиков, в воскресенье сохранится сильный ветер. Давление начнет расти, но останется ниже нормы.