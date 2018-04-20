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В Волгоградской области в выходные ожидаются дождь и ветер
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В Волгоградской области в выходные ожидаются дождь и ветер 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Синоптики предупреждают волгоградцев о дождях и ветре 21 и 22 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, 21 апреля осадки ожидаются ночью. Днем дождей синоптики не прогнозируют. Ветер ночью ожидается северный и северо-восточный 6-11м/с, местами возможны порывы до 16м/с, днем он будет западный и северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха в темное время суток опустится до +3…+8С, а местами даже до 0ºС. Днем потеплеет до +12… +17ºС.
22 апреля ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днем на большей части региона также ожидаются осадки. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-западный 6-11м/с, местами возможны порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью опустится до +5…+10°С, а днем потеплеет до +10… +15ºС, местами до +20ºС.
АиФ Волгоград: последние новости
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