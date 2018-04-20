Неделя непогоды ожидают жителей Ставрополя

Синоптики дали неблагоприятный прогноз на 20-27 апреля 2018 года, сообщает Gismeteo.

В краевой столице начался сезон ливней и гроз. Хотя температура воздуха растёт до +15… +18 днём и не опускается ниже +6 ночью, горожанам придётся несладко. Затяжные дожди и грозы затянутся как минимум до майских выходных.

Помимо дождя, горожанам придётся столкнуться с сильным ветром, скорость которого достигнет 23 м/с в воскресенье 22 апреля.