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В Самаре 19 апреля перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков
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В Самаре 19 апреля перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Объединенная гидрометеорологическая станция Самара зафиксировала вчера максимальное количество осадков — 15,6 мм.
Это на 2,5 мм превышает значение предыдущего максимума количества осадков в 1993 году, когда выпало 13,1 мм.
По данным синоптиков в Самарской области дожди будут идти до конца недели.
Так, в пятницу, 20 апреля, местами небольшой и умеренный дождь, температура воздуха от +10°C до +15°C.
В ночь на субботу, 21 апреля, также местами небольшой дождь, местами туман, температура воздуха -1°C … +4°C. Днём переменная облачность, преимущественно без осадков, +7°C … +12°C.
В воскресенье, 22 апреля, в течение суток в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, ветер южный 7-12 м/с, местами порывы 15-18м/с. Ночью +2°C … +7°C. Днём возможна гроза, температура +9°C … +14°C.
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