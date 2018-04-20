От мая к марту: в выходные похолодает, дожди перейдут в мокрый снег

В предстоящие выходные центральные и северные регионы Европейской России окажутся под влиянием циклона, вслед за которым придут холодные, арктические воздушные массы. Это будет сопровождаться дождями, переходящими в мокрый снег, и возвращением заморозков. На юге территории в субботу короткие дожди и прохладу сохранит атмосферный фронт, задержавшийся в горах Кавказа, а в воскресенье антициклон разгонит облака и позволит воздушным массам неплохо прогреться, сообщает Центр погоды ФОБОС.

Москве преимущественно облачно, пройдут дожди, в воскресенье местами с мокрым снегом. При этом температура воздуха составит в субботу ночью +5…+7°, днём ожидается около +16…+18°. В воскресенье резко похолодает, до +2…+4° ночью, и не выше +5…+7° будет после полудня.

Санкт-Петербурге в субботу дожди, временами сильные, в воскресенье ночью дожди с мокрым снегом, которые днём постепенно прекратятся. В субботу ожидается +8…+10°, в воскресенье ночью слабые заморозки, а днём +4…+6°.

В Воронеже в субботу без осадков, и до +16…+18°, в воскресенье дожди ограничат прогрев до +10…+12°.

В Нижнем Новгороде в выходные облачно, пройдут дожди, к вечеру воскресенья местами с мокрым снегом, а температура воздуха составит в субботу +10…+12°, в воскресенье до +5…+7°.

Симферополе без осадков, а термометры покажут в субботу +16…+18°, в воскресенье ещё на градус теплее.

В Ростове-на-Дону в субботу будет осадков, днём +17…+19°, в воскресенье кратковременные дожди понизят температуру до +15…+17°.

Краснодаре в субботу кратковременные дожди, после полудня +15…+17°, в воскресенье без осадков, днём ожидается +16…+18°.

Сочи в выходные прошумят короткие дожди, ограничивая прогрев до +13…+15°.

В выходные Урал окажется на пути атмосферного фронта, который станет причиной осадков в виде дождя и мокрого снега, местами переходящего в снег. Будет ветрено. В такой ситуации в субботу Екатеринбурге +7…+9°, в Челябинске ожидается +6…+8°, в воскресенье станет на 2-3 градуса теплее.

В субботу погоду на юге Западной Сибири будет формировать погожий антициклон, который в воскресенье потеснит дождливый атмосферный фронт. Температура воздуха составит в субботу в Новосибирске — +15…+17°, в Омске — +14…+16°, в воскресенье в Новосибирске — +13…+15°, в Омске — +10…+12°.