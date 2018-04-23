В Кирове образовались аномальные сугробы

В Кировской прошел аномальный снегопад и образовались сугробы высотой до 30 см. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Сообщается, что снегопад начался 21 апреля и продолжается до сих пор. Всего выпало около 53 мм осадков — это почти 156% месячной нормы для апреля.

На сайте администрации города Кирова сообщается, что в связи со снегопадом 23-24 апреля школьники могут учиться дистанционно.

"Департамент образования рекомендовал руководителям муниципальных школ информировать родителей о возможности сегодня и завтра дистанционного обучения детей в связи с погодными условиями — если из-за снегопада возникают проблемы с доставкой ребенка на учебу", — сообщила заместитель начальника департамента Вера Жуйкова.

Отмечается, что глава администрации Кирова Илья Шульгин провел оперативное совещание с подрядчиками, обслуживающими улично-дорожную сеть областного центра, и руководителями управляющих компаний.