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В Кирове образовались аномальные сугробы
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В Кирове образовались аномальные сугробы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: meteokirov/vk.com
В Кировской прошел аномальный снегопад и образовались сугробы высотой до 30 см. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.
Сообщается, что снегопад начался 21 апреля и продолжается до сих пор. Всего выпало около 53 мм осадков — это почти 156% месячной нормы для апреля.
На сайте администрации города Кирова сообщается, что в связи со снегопадом 23-24 апреля школьники могут учиться дистанционно.
"Департамент образования рекомендовал руководителям муниципальных школ информировать родителей о возможности сегодня и завтра дистанционного обучения детей в связи с погодными условиями — если из-за снегопада возникают проблемы с доставкой ребенка на учебу", — сообщила заместитель начальника департамента Вера Жуйкова.
Отмечается, что глава администрации Кирова Илья Шульгин провел оперативное совещание с подрядчиками, обслуживающими улично-дорожную сеть областного центра, и руководителями управляющих компаний.
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